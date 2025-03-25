域外からの労働者に労組反発

香港域外からの労働者に労組反発雇用を圧迫、受け入れ制限求めるPICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港建設・プラント外食・飲食マクロ経済政策・法律・規制雇用・労務失業率域外からの労働者に労組反発 雇用を圧迫、受け入れ制限求める香港経済マクロ経済建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制外食・飲食NEW２月失業率3.34％、６カ月ぶり上昇台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW雇用減少、追加利下げの理由にならずかオーストラリア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制本日のオーストラリア１行情報（21～23日付）オーストラリア経済マクロ経済一行ニュース（20日付）中国経済マクロ経済豪失業率２月横ばい、高齢層の就業者が減少オーストラリア経済統計雇用・労務香港の最新ニュース香港航空の機内で出火、携帯充電器が原因か香港社会空運社会一般事件運河売却、国安条例に違反と主張＝大公報香港政治海運政治一般政策・法律・規制週末の中古住宅取引、美聯は２桁を維持香港建設統計不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事台湾電気料金改定３つのシナリオPICK UP公益電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制NEW韓国弾劾棄却で首相が職務復帰PICK UP政治政治一般軍事選挙外交NEWタイ日系、「全方位戦略」強化PICK UP車両自動車二輪車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ