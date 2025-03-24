２月の国境貿易20％増、ミャンマー以外好調

タイ２月の国境貿易20％増、ミャンマー以外好調経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグ中国タイミャンマーカンボジアラオスマレーシアマクロ経済統計貿易貿易統計遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は1.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW２月の国境貿易20％増、ミャンマー以外好調タイ経済マクロ経済貿易統計NEW２月の物価上昇率0.9％ ４年ぶり低水準、３月伸び加速かシンガポール経済マクロ経済統計NEW２月の対米輸出約１割減、追加関税影響か中国経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造政策・法律・規制車部品２月の輸出額は14％増、８カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済貿易統計地場企業は米国投資を、輸出急増で＝貿産相マレーシア経済マクロ経済貿易統計タイの最新ニュース国道局、国内初のつり橋型Ｕターン道路建設タイ運輸建設・プラント陸運NEWバンコクの歩道改修、700キロで実施完了タイ経済インフラ社会一般政策・法律・規制アウディ、高性能モデル「Ｓ６」のＥＶ発売タイ車両自動車各国・地域のトップ記事台湾電気料金改定３つのシナリオPICK UP公益電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制NEW韓国弾劾棄却で首相が職務復帰PICK UP政治政治一般軍事選挙外交NEWタイ日系、「全方位戦略」強化PICK UP車両自動車二輪車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ