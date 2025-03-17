証券先物委、賃上げの方針を維持

香港証券先物委、賃上げの方針を維持金融国・地域香港業種金融関連タグ香港自動車金融一般証券政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報証券先物委、賃上げの方針を維持香港金融自動車金融一般証券雇用・労務政策・法律・規制労働省、労働者の定年を65歳に引き上げ検討タイ経済雇用・労務政策・法律・規制財政１月の平均経常性賃金、前年同月比2.91％増台湾経済マクロ経済統計雇用・労務サムスン電子の給与、平均1.3億ウォンに韓国ＩＴＩＴ一般通信雇用・労務就活は給与と福利厚生重視 企業は人事制度の大幅な見直しをマレーシア経済マクロ経済雇用・労務ＮＺ賃金不払い刑事罰法案、法制化へニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務政治一般政策・法律・規制香港の最新ニュース北角で老舗がまた閉店へ 新都城百貨、７月から改装休業香港商業食品・飲料社会一般小売り外食・飲食更新バーイベント開催頓挫か、香港セブンズ期間香港サービス食品・飲料観光スポーツイベント外食・飲食一国二制度指数、24年下期は悪化香港社会マクロ経済統計社会一般政治一般各国・地域のトップ記事中国小売売上高の伸びが拡大PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食香港北角で老舗がまた閉店へPICK UP商業食品・飲料社会一般小売り外食・飲食更新台湾科学園区の売上高が最高更新PICK UP経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信バイオ精密機器各国・地域のトップ記事一覧へ