タイ格付据置き、見通しも安定＝日本研究所

タイタイ格付据置き、見通しも安定＝日本研究所経済国・地域タイ業種経済関連タグタイ日本金融一般マクロ経済財政ＧＤＰタイ格付据置き、見通しも安定＝日本研究所タイ経済マクロ経済金融一般財政１Ｑ経済成長率は7.1％、ＵＯＢ銀予測ベトナム経済マクロ経済貿易対外低利借款、２％増の18億米ドルカンボジア経済マクロ経済統計ガラス・セメント財政１月対外債務、６カ月連続で4200億ドル超インドネシア経済マクロ経済財政本日のニュージーランド１行情報（17日付）ニュージーランド経済マクロ経済サイクロンで財政に12億＄の穴、赤字転落へオーストラリア経済マクロ経済財政災害タイの最新ニュース鶏肉加工ベタグロ、北部の第５工場稼働タイ食品食品・飲料農林・水産会社登記手続き、７月１日にネット完全移行タイ経済ＩＴ一般政策・法律・規制労働省、労働者の定年を65歳に引き上げ検討タイ経済雇用・労務政策・法律・規制財政各国・地域のトップ記事中国小売売上高の伸びが拡大PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食香港北角で老舗がまた閉店へPICK UP商業食品・飲料社会一般小売り外食・飲食更新台湾科学園区の売上高が最高更新PICK UP経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信バイオ精密機器各国・地域のトップ記事一覧へ