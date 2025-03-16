１Ｑ経済成長率は7.1％、ＵＯＢ銀予測

ベトナム１Ｑ経済成長率は7.1％、ＵＯＢ銀予測経済国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム米国マクロ経済貿易ＧＤＰタイ格付据置き、見通しも安定＝日本研究所タイ経済マクロ経済金融一般財政１Ｑ経済成長率は7.1％、ＵＯＢ銀予測ベトナム経済マクロ経済貿易対外低利借款、２％増の18億米ドルカンボジア経済マクロ経済統計ガラス・セメント財政１月対外債務、６カ月連続で4200億ドル超インドネシア経済マクロ経済財政本日のニュージーランド１行情報（17日付）ニュージーランド経済マクロ経済サイクロンで財政に12億＄の穴、赤字転落へオーストラリア経済マクロ経済財政災害ベトナムの最新ニュース米エネ各社と41億ドル取引合意、商工相訪米ベトナム公益貿易電力・ガス・水道建設・プラント行政再編で700庁舎が余剰に、再活用を検討ベトナム政治不動産政治一般【労働法講座】第156回 違法解雇により生じた労働者への支払額の算定根拠に関する判例案ベトナム経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国小売売上高の伸びが拡大PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食香港北角で老舗がまた閉店へPICK UP商業食品・飲料社会一般小売り外食・飲食更新台湾科学園区の売上高が最高更新PICK UP経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信バイオ精密機器各国・地域のトップ記事一覧へ