3.5％成長へ投資誘致強化

タイ3.5％成長へ投資誘致強化財相「ＥＶの現地調達率90％に」PICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済政策・法律・規制ＧＤＰトランプ貿易戦争、ＧＤＰ0.3％押下げ予測タイ経済マクロ経済貿易NEW3.5％成長へ投資誘致強化 財相「ＥＶの現地調達率90％に」タイ経済マクロ経済政策・法律・規制NEW〔政治スポットライト〕島しょ国で影響力拡大の中国はリスク＝ＮＺニュージーランド政治マクロ経済政治一般軍事外交NEW国泰金、25年ＧＤＰ成長率予測2.8％に据え置き台湾経済マクロ経済統計金融一般米関税政策で成長率1.4％に下落も＝中銀韓国経済マクロ経済貿易政府、景気刺激策に２兆円投じる計画発表タイ経済マクロ経済政策・法律・規制タイの最新ニュース公社のピックアップ購入支援、金融機関歓迎タイ金融自動車金融一般NEW野党、不信任案からタクシン氏の名前削除へタイ政治政治一般NEW鉄鋼業、中国製品の流入で今年71工場が閉鎖タイ鉄鋼鉄鋼・金属NEW各国・地域のトップ記事香港パナマ運河売却を中央が批判PICK UP政治海運メディア政治一般NEWミャンマー就労目的の出国で事前承認制PICK UP経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国Ｍ＆Ａ市場が今年復調へPICK UP経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ