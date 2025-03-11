企業の雇用意欲、２Ｑは上向き

シンガポール企業の雇用意欲、２Ｑは上向き政府支援策で採用計画見直しもPICK UP経済国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計雇用・労務ＧＤＰ国泰金、25年ＧＤＰ成長率予測2.8％に据え置き台湾経済マクロ経済統計金融一般米関税政策で成長率1.4％に下落も＝中銀韓国経済マクロ経済貿易政府、景気刺激策に２兆円投じる計画発表タイ経済マクロ経済政策・法律・規制貿易戦争で「タイへの投資は増加」＝財務相タイ経済マクロ経済貿易25年ＧＤＰ成長6.8％どまり、世銀ベトナム経済マクロ経済貿易企業の雇用意欲、２Ｑは上向き 政府支援策で採用計画見直しもシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務自動車統計新エネ産業向け投資、24年は54％減中国公益マクロ経済統計自動車その他製造電力・ガス・水道２月の産業景況感、利下げで20カ月で最高タイ経済マクロ経済統計１～２月新車販売、31％増 支援措置失効も商用車が下支えベトナム車両統計自動車１月ゴム生産量、前月比20.8％減の３万トンマレーシア農水貿易統計ゴム・皮革農林・水産企業の雇用意欲、２Ｑは上向き 政府支援策で採用計画見直しもシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務車載動力電池の搭載量、２月は94％増中国車両統計自動車その他製造インフラ電力・ガス・水道陸運車部品シンガポールの最新ニュース海事庁、メタノール燃料の船舶補給で新指針シンガポール運輸石油・石炭・ガス海運環境政策・法律・規制申告不要サービス適用190万人、内国歳入庁シンガポール経済政策・法律・規制テイクオフ：３月に入っても雨期の名…シンガポール社会社会一般各国・地域のトップ記事中国風力発電機の輸出が過去最高PICK UP公益貿易統計その他製造機械インフラ電力・ガス・水道建設・プラント社会一般香港中央が議員に「能力」求めるPICK UP政治統計社会一般政治一般選挙台湾台湾コーヒー産業は分業を独自PICK UP食品食品・飲料農林・水産小売り外食・飲食各国・地域のトップ記事一覧へ