ホンダの２月販売26％減、値下げ競争で苦戦

中国ホンダの２月販売26％減、値下げ競争で苦戦車両国・地域中国業種車両関連タグ中国日本自動車統計自動車統計トヨタの２月販売15％増、２カ月ぶり増加中国車両統計自動車広汽集団の新車販売、２月は0.3％増中国広東車両統計自動車日産の２月販売24.7％減、11カ月連続減少中国車両統計自動車一汽ＶＷの２月販売、５％増の10万台中国吉林車両統計自動車東風汽車の２月販売、約５％増の10.9万台中国湖北車両統計自動車ホンダの２月販売26％減、値下げ競争で苦戦中国車両統計自動車中国の最新ニュース一行ニュース（７～９日付）中国経済マクロ経済消費財買い替え効果に期待感 ３兆元押し上げか、前年比２倍超中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機インフラ設備投資その他サービス政策・法律・規制財政小売り日産の２月販売24.7％減、11カ月連続減少中国車両統計自動車各国・地域のトップ記事香港ミシュラン店の閉店相次ぐPICK UPサービス食品・飲料観光メディア外食・飲食更新ミャンマー選挙「12月にも」、総司令官PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙外交中国１～２月の輸出2.3％増PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ