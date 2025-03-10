米１月貿易赤字が過去最大1313億ドル、34％増

米国米１月貿易赤字が過去最大1313億ドル、34％増経済国・地域米国業種経済関連タグ日本米国統計貿易貿易統計輸出額３割増、２月の過去最高台湾経済マクロ経済貿易統計輸出額、２月の過去最高 調達前倒しや春節のずれが寄与台湾経済マクロ経済貿易統計１月の経常収支、29.4億米ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般証券２月のＣＰＩ上昇率、11カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料２月の生産者物価、３カ月ぶりのマイナスタイ経済マクロ経済統計電子・コンピューター食品・飲料化学一般鉄鋼・金属建設・プラント米国産原油の輸入量、２月は過去２年で最大インド資源貿易統計石油・石炭・ガス政策・法律・規制日本の最新ニュースＴＳＭＣが15兆円投資、先端半導体の製造施設米国ＩＴ電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制＜食品・医薬ニュース＞トップ記事（25年２月） 中国「スナック菓子の塩津舗子、タイに生産子会社」などアジア食品食品・飲料小売り外食・飲食【アジア・豪州経済統計】2025年３月アジア経済マクロ経済各国・地域のトップ記事香港ミシュラン店の閉店相次ぐPICK UPサービス食品・飲料観光メディア外食・飲食更新ミャンマー選挙「12月にも」、総司令官PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙外交中国１～２月の輸出2.3％増PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ