１人当たりＧＮＩ、1.2％増の3.66万ドルに

韓国１人当たりＧＮＩ、1.2％増の3.66万ドルに経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計ＧＤＰＧＤＰ目標「５％前後」維持 景気下支えへ財政赤字を拡大中国経済マクロ経済設備投資政策・法律・規制財政１人当たりＧＮＩ、1.2％増の3.66万ドルに韓国経済マクロ経済統計保健省とＦＴＩ、医療経済振興で協力タイ医薬マクロ経済保健医療医薬品設備投資政策・法律・規制財政豪ＧＤＰ、４Ｑ前期比0.6％増 消費伸び２年ぶり高水準オーストラリア経済マクロ経済統計【月次リポート】華南（２月）中国経済マクロ経済【月次リポート】香港（２月）香港経済マクロ経済貿易不動産建設・プラント陸運政治一般政策・法律・規制財政韓国の最新ニュースハイト真露、輸出向けレモン味焼酎を発売韓国食品貿易食品・飲料前駆体なし正極材、ＬＧ化学が国内初量産へ韓国化学ＩＴ一般化学一般その他製造イベント車部品ダイソー、即時配達サービスを本格化へ韓国商業ＩＴ一般陸運小売り各国・地域のトップ記事香港長和が190億米ドルで港湾売却PICK UP運輸金融一般証券倉庫海運政治一般台湾「先端技術は台湾に残る」PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制韓国２月の韓国車販売4.1％増PICK UP車両貿易統計自動車各国・地域のトップ記事一覧へ