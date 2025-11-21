新田科技城の開発計画発表

香港新田科技城の開発計画発表５段階で推進、ＧＤＰ５兆円増PICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港建設・プラントＩＴ一般マクロ経済政策・法律・規制雇用・労務ＧＤＰ新田科技城の開発計画発表 ５段階で推進、ＧＤＰ５兆円増香港経済マクロ経済ＩＴ一般建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制NEW公務員の年末賞与、1.3カ月分支給へシンガポール経済マクロ経済雇用・労務NEW３Ｑの経常収支、10四半期ぶり黒字インドネシア経済マクロ経済貿易統計財政NEW豪大学、持続可能性ランキングで世界上位オーストラリア社会統計設備投資メディア社会一般教育環境NEW25年成長率７％到達も、台総院が予測台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター電力・ガス・水道国泰金の景況感指数、３カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計香港の最新ニュースカジノＳＪＭ、マカオ半島のホテル買収マカオ観光観光娯楽NEW「環境の違い」生かす資本往来 クエスターキャピタル・陶徳賢氏香港金融金融一般反発、ハンセン指数は0.02％高＝香港株式香港金融金融一般証券各国・地域のトップ記事中国華為の車載システム採用拡大独自PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信イベントNEW香港新田科技城の開発計画発表PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制NEW台湾ＴＳＭＣ効果の持続目指すPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資不動産空運観光教育イベント雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ