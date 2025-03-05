上汽通用五菱の新車販売、２月は23％増

中国広西上汽通用五菱の新車販売、２月は23％増車両NEW国・地域中国広西業種車両関連タグ中国自動車統計自動車統計上海港、自動車取扱台数で初の世界首位中国上海運輸貿易統計自動車海運NEW北汽新能源の２月販売、５倍の6227台中国北京車両統計自動車NEW上汽通用五菱の新車販売、２月は23％増中国広西車両統計自動車NEW２月新車販売７カ月ぶりプラス、春節のずれで台湾車両統計自動車NEWＴＭＴ、タイの新車販売台数を一部修正タイ車両統計自動車NEW運営コスト増が最大の懸念 華人商議所調査、消費者転嫁もマレーシア経済マクロ経済統計自動車雇用・労務NEW中国の最新ニュースヒト型ロボットの高度化進行 世界初機能も、目立つ深セン発中国製造ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器機械政策・法律・規制NEW旭有機材が江蘇南通に新工場、樹脂増産へ中国江蘇化学ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般その他製造精密機器設備投資建設・プラントNEW深セン市、ＡＩ分野発展に向け行動計画中国深センＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信電機その他製造政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー対ロ関係強化で中国依存回避政治インフラ設備投資政治一般外交NEW中国ヒト型ロボットの高度化進行PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器機械政策・法律・規制NEW香港新光戯院が閉館PICK UP社会不動産観光娯楽社会一般文化・宗教NEW各国・地域のトップ記事一覧へ