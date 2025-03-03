【アジア自動車データ集】25年１月

アジア【アジア自動車データ集】25年１月車両国・地域アジア業種車両関連タグ中国台湾韓国タイベトナムミャンマーマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本自動車統計関連トピックス・特集・連載アジア自動車データ集自動車統計吉利の２月販売、84％増の20.5万台中国浙江車両貿易統計自動車理想汽車の２月販売、３割増の2.6万台中国北京車両統計自動車上汽の２月販売42％増、２カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車ＢＹＤの２月新車販売、2.6倍の32万台中国深セン車両統計自動車長城汽車の２月販売、２カ月ぶりプラス中国河北車両統計自動車対米投資、24年は過去最高 トランプ氏の下「大成長時代へ」台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制アジア自動車データ集【アジア自動車データ集】25年１月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】24年12月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】24年11月アジア車両自動車【アジア自動車データ集】24年10月アジア車両自動車【アジア自動車データ集】24年９月アジア車両自動車【アジア自動車データ集】24年８月アジア車両自動車日本の最新ニュース英語を公用語に指定、トランプ氏が大統領令署名米国社会社会一般文化・宗教政策・法律・規制〔アジア人事〕ＮＳＷほか日本経済マクロ経済通信電機精密機器機械証券卸売り小売り外食・飲食〔アジア人事〕あらたほか日本経済マクロ経済通信食品・飲料紙・パルプ機械卸売り各国・地域のトップ記事香港本土テック企業が開発主導もPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制財政台湾対米投資、24年は過去最高PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制韓国２月の輸出１％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ