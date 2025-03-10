ベトナム【イオン第２創業】「トップバリュ」に生鮮導入即席麺王者エースコックと協業も独自PICK UP商業NEW国・地域ベトナム業種商業関連タグベトナム日本食品・飲料小売り関連トピックス・特集・連載イオン、12年目の第２創業イオン、12年目の第２創業【イオン第２創業】「トップバリュ」に生鮮導入 即席麺王者エースコックと協業もベトナム商業食品・飲料小売りNEW【イオン第２創業】「ワオン」でイオン経済圏 顧客囲い込み、ＥＣ連携もベトナム商業ＩＴ一般小売りベトナムの最新ニュース１～２月対米輸出、16％増＝税関総局ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW米映画関係者と座談会、協力の可能性探るベトナム媒体娯楽メディアNEWＴ＆Ｔ、ハノイでスポーツ娯楽施設を開発ベトナム建設不動産娯楽スポーツ各国・地域のトップ記事中国「日の丸ＥＶ」反撃開始PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW香港デリバルーが香港撤退PICK UPサービスＩＴ一般食品・飲料その他サービス陸運外食・飲食NEW台湾アジアトップのコーヒー園に独自PICK UP食品食品・飲料農林・水産小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ