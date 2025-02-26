中部ＭＰ州、産業促進に注力

インド中部ＭＰ州、産業促進に注力投資会議で26兆ルピーの提案獲得PICK UP経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド日本マクロ経済イベントＧＤＰ25年ＧＤＰは2.0～3.0％成長、政府予測香港経済マクロ経済貿易統計財政NEW25年の成長率予測は3.14％ 輸出・消費・投資とも引き上げ台湾経済マクロ経済統計NEW24年の対米輸出はＧＤＰの３割、関税に懸念ベトナム経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW24年成長率、北部優位が鮮明 プラスワン投資、経済エンジンにベトナム経済マクロ経済統計設備投資NEW中部ＭＰ州、産業促進に注力 投資会議で26兆ルピーの提案獲得インド経済マクロ経済イベントNEW深セン市の経済成長目標、25年は「5.5％」中国深セン経済マクロ経済統計政策・法律・規制インドの最新ニュース米製薬アムジェン、ハイデラ新拠点に２億ドルインド医薬保健医療医薬品アマゾン印、24年の有料会員向け配送26％増インドＩＴＩＴ一般陸運小売りNEWウルトラテック、建設用ワイヤ市場に参入インド製造その他製造ガラス・セメント建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事香港公務員給与や補助金を抑制PICK UP経済マクロ経済自動車金融一般証券不動産建設・プラント陸運空運観光娯楽社会一般スポーツ雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政NEW台湾25年の成長率予測は3.14％PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国24年出生率0.75、やや上昇PICK UP社会マクロ経済社会一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ