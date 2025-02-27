中央可鍛、四川で車部品生産へ

中国四川中央可鍛、四川で車部品生産へ日系企業進出車両NEW国・地域中国四川業種車両関連タグ中国日本自動車車部品鉄鋼・金属その他製造設備投資関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出中央可鍛、四川で車部品生産へ中国四川車両自動車鉄鋼・金属その他製造設備投資車部品NEWTOKYO BASEがソウルに１号店 「日本発」売りに若者需要狙う韓国繊維繊維耐火れんがの黒崎播磨、ホーチミン市に現法ベトナム鉄鋼鉄鋼・金属黒田グループ、合肥に特殊印刷版の工場中国安徽製造電子・コンピューターその他製造精密機器設備投資建設・プラントジャックス、カーサム金融部門に出資マレーシア金融自動車金融一般その他サービス小売り翔和仁誠会がクリニック運営支援、海外初ベトナム医薬保健医療中国の最新ニュース江淮や億航、合肥でｅＶＴＯＬを生産へ中国安徽製造自動車その他製造空運政策・法律・規制NEW五輪スポンサー、中国勢の存在感高まる中国経済社会一般スポーツイベント海洋経済の24年生産額、初の10兆元超え中国経済マクロ経済統計その他製造電力・ガス・水道海運観光各国・地域のトップ記事香港公務員給与や補助金を抑制PICK UP経済マクロ経済自動車金融一般証券不動産建設・プラント陸運空運観光娯楽社会一般スポーツ雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政NEW台湾25年の成長率予測は3.14％PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国24年出生率0.75、やや上昇PICK UP社会マクロ経済社会一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ