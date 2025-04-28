NNA ASIA

サービス案内
    ベトナム

    ＧＬテクノが製造拠点、半導体製造用の石英

    日系企業進出
    資源
    NEW
    国・地域
    ベトナム
    業種
    資源
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    日系製造業のアジア進出

    ベトナムの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー