24年の対米輸出はＧＤＰの３割、関税に懸念

ベトナム24年の対米輸出はＧＤＰの３割、関税に懸念経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム米国マクロ経済統計貿易政策・法律・規制ＧＤＰ25年ＧＤＰは2.0～3.0％成長、政府予測香港経済マクロ経済貿易統計財政NEW25年の成長率予測は3.14％ 輸出・消費・投資とも引き上げ台湾経済マクロ経済統計NEW24年の対米輸出はＧＤＰの３割、関税に懸念ベトナム経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW24年成長率、北部優位が鮮明 プラスワン投資、経済エンジンにベトナム経済マクロ経済統計設備投資NEW中部ＭＰ州、産業促進に注力 投資会議で26兆ルピーの提案獲得インド経済マクロ経済イベントNEW深セン市の経済成長目標、25年は「5.5％」中国深セン経済マクロ経済統計政策・法律・規制貿易統計新エネ車販売、今年内燃車超え＝調査会社中国車両貿易統計自動車NEWウイスキー輸入が減少、購買力低下で中国食品貿易統計食品・飲料NEW25年ＧＤＰは2.0～3.0％成長、政府予測香港経済マクロ経済貿易統計財政NEW25年の成長率予測は3.14％ 輸出・消費・投資とも引き上げ台湾経済マクロ経済統計NEW１月の国境貿易３％増、対緬・中がけん引タイ経済マクロ経済貿易統計NEW24年の対米輸出はＧＤＰの３割、関税に懸念ベトナム経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEWベトナムの最新ニュースゲレシムコ、中国２社と合弁で自動車部品工場ベトナム車両自動車車部品NEW鉄道法改正草案、民間資金活用を奨励ベトナム経済マクロ経済インフラ陸運政策・法律・規制NEWビナフード２元経営陣、違法土地譲渡で起訴ベトナム社会農林・水産不動産建設・プラント社会一般事件各国・地域のトップ記事香港公務員給与や補助金を抑制PICK UP経済マクロ経済自動車金融一般証券不動産建設・プラント陸運空運観光娯楽社会一般スポーツ雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政NEW台湾25年の成長率予測は3.14％PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国24年出生率0.75、やや上昇PICK UP社会マクロ経済社会一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ