印の本年度成長率を7.2％に上方修正、世銀

インド印の本年度成長率を7.2％に上方修正、世銀経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計ＧＤＰ浙江省、26年成長率目標は「５～5.5％」中国浙江経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW日系企業、昇給率5.3％予測 ＮＮＡ26年調査、前年実績下回るベトナム経済マクロ経済雇用・労務NEW中銀、26年は金利据え置き＝ＢＭＩ予測マレーシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW26年経済成長率4.1％、世銀が予測マレーシア経済マクロ経済統計NEW印の本年度成長率を7.2％に上方修正、世銀インド経済マクロ経済統計NEW河南の文化観光産業、対ＧＤＰ比10％以上に中国河南経済マクロ経済観光娯楽メディア文化・宗教政策・法律・規制小売りインドの最新ニュース富豪コタック氏関連企業、米食品ブランド買収インド食品食品・飲料金融一般証券クラクション使用頻度、最多は東部コルカタインド車両二輪車通信ＩＴ大手ＴＣＳ、米ＡＭＤと提携でＡＩ開発インドＩＴＩＴ一般医薬品その他製造金融一般NEW各国・地域のトップ記事中国都市軌道交通網が順調拡大PICK UP運輸統計インフラ設備投資建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW香港修繕工事に談合防止策策定へPICK UP建設不動産建設・プラント社会一般事件政治一般政策・法律・規制災害NEW台湾ＴＳＭＣ、26年は３割増収PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ