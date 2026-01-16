26年経済成長率4.1％、世銀が予測

マレーシア26年経済成長率4.1％、世銀が予測経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアASEANマクロ経済統計ＧＤＰ浙江省、26年成長率目標は「５～5.5％」中国浙江経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW日系企業、昇給率5.3％予測 ＮＮＡ26年調査、前年実績下回るベトナム経済マクロ経済雇用・労務NEW中銀、26年は金利据え置き＝ＢＭＩ予測マレーシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW26年経済成長率4.1％、世銀が予測マレーシア経済マクロ経済統計NEW印の本年度成長率を7.2％に上方修正、世銀インド経済マクロ経済統計NEW河南の文化観光産業、対ＧＤＰ比10％以上に中国河南経済マクロ経済観光娯楽メディア文化・宗教政策・法律・規制小売りマレーシアの最新ニュースクアラルンプール総合指数、７年ぶりの高値マレーシア金融金融一般証券ボーステッド、仏政府系企業と提携視野マレーシア運輸空運軍事NEW補助金対象外のガソリン価格、２セン値下げマレーシア資源石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国都市軌道交通網が順調拡大PICK UP運輸統計インフラ設備投資建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW香港修繕工事に談合防止策策定へPICK UP建設不動産建設・プラント社会一般事件政治一般政策・法律・規制災害NEW台湾ＴＳＭＣ、26年は３割増収PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ