中国【中国で勝ち抜く】「消費降級」に需要高コスパ武器に、個食需要に鍵独自PICK UPサービスNEW国・地域中国業種サービス関連タグ中国日本食品・飲料外食・飲食マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載中国で勝ち抜く中国で勝ち抜く【中国で勝ち抜く】「消費降級」に需要 高コスパ武器に、個食需要に鍵中国サービスマクロ経済統計食品・飲料外食・飲食NEW【中国で勝ち抜く】二重床に商機あり 不動産不況に逆行、日系が着手中国建設マクロ経済統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制中国の最新ニュース【中国経済統計】２月発表分中国経済マクロ経済統計NEW茶飲料の喜茶、米ニューヨークに実験店中国深センサービス食品・飲料外食・飲食NEW海洋経済の24年生産額、初の10兆元超え中国経済マクロ経済統計その他製造電力・ガス・水道海運観光各国・地域のトップ記事香港公務員給与や補助金を抑制PICK UP経済マクロ経済自動車金融一般証券不動産建設・プラント陸運空運観光娯楽社会一般スポーツ雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政NEW台湾25年の成長率予測は3.14％PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国24年出生率0.75、やや上昇PICK UP社会マクロ経済社会一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ