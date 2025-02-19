ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月）輸出６％増、４カ国で前年上回る経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月） 輸出６％増、４カ国で前年上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） マレーシア、８カ月ぶり首位ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（11月） インドネシアなど３カ国で高い伸びASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月） 輸出５％減、８カ月ぶりのマイナスにASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） タイなど主要３市場の不振継続ASEAN車両統計自動車シンガポールの最新ニュース金融業界、人材補充へ内部登用・育成もシンガポール金融統計金融一般雇用・労務NEW独アドテク大手、アジア太平洋地域に進出シンガポールＩＴＩＴ一般メディア紀伊国屋書店、旗艦の高島屋店を縮小シンガポール商業小売りNEW各国・地域のトップ記事ミャンマー中国が描く和平、タアン勢力も交渉入りPICK UP政治政治一般軍事選挙外交NEW中国トランプ関税にＥＣが身構えPICK UP経済貿易ＩＴ一般その他サービス倉庫陸運海運空運政策・法律・規制小売りNEW香港譚仔がトリドール完全傘下にPICK UPサービス証券外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ