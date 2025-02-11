広汽がブルネイに進出、東南アジア市場開拓

中国広東広汽がブルネイに進出、東南アジア市場開拓車両NEW国・地域中国広東業種車両関連タグ中国ブルネイ自動車貿易関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略広汽がブルネイに進出、東南アジア市場開拓中国広東車両貿易自動車NEW長安と東風が経営統合か、親会社が再編計画中国車両自動車証券政策・法律・規制NEWＢＹＤ、11月までにＥＶ生産開始を計画カンボジア車両自動車電機設備投資建設・プラントNEW中国車市場の淘汰戦進む 新技術競う、外資はシェア縮小へ中国車両自動車ＩＴ一般設備投資車部品力帆の１月販売43％減、６カ月ぶりマイナス中国重慶車両統計自動車広汽集団の新車販売、１月は25％減中国広東車両統計自動車中国の最新ニュース上海データ取引所、ＮＦＴアイコンが高値中国上海ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信社会一般文化・宗教NEW米関税が中国ＥＣを直撃、優遇停止で競争力低下中国運輸貿易ＩＴ一般倉庫空運政策・法律・規制小売りNEW東莞市、27年にＡＩ産業を3000億元規模へ中国広東ＩＴマクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造金融一般雇用・労務政策・法律・規制財政NEW各国・地域のトップ記事シンガポール24年新規登録、ＢＥＶが３割車両統計自動車NEW台湾工作機械輸出、１月は31％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW韓国働く外国人100万人時代にPICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ