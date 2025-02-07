生活費上昇率、0.4％に緩和

オーストラリア生活費上昇率、0.4％に緩和労働者世帯で２年ぶり低水準経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計ＣＰＩ１月のＣＰＩ上昇率、10カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料NEW１月物価、テトで3.63％上昇 ６カ月ぶり高水準、食品など高騰ベトナム経済マクロ経済統計小売りNEW生活費上昇率、0.4％に緩和 労働者世帯で２年ぶり低水準オーストラリア経済マクロ経済統計NEW東莞のＧＤＰ、24年は4.6％成長＝目標未達中国広東経済マクロ経済統計青島の24年ＧＤＰ、5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済貿易統計１月ＣＰＩ上昇率2.2％、ウォン安など影響韓国経済マクロ経済統計雇用・労務オーストラリアの最新ニュースオフィス空室率、メルボは18％で改善せずオーストラリア建設統計不動産雇用・労務NEWＮＺ中小企業24％がイノベ投資へ、製造で活発ニュージーランド経済マクロ経済統計設備投資新車販売のＥＶシェアが４％に縮小、高価格でオーストラリア車両自動車NEW各国・地域のトップ記事中国若者の「結婚離れ」止まらずPICK UP経済マクロ経済統計その他サービス社会一般政策・法律・規制小売りNEW香港「トランプ流」が香港に衝撃経済マクロ経済貿易海運政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾でDeepseekに関心高まるPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ