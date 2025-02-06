日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月05日時点）金融国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月05日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年02月05日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月04日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年02月04日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月03日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月31日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース食品期限の不要な短縮抑制、ロス対策で事業者に日本食品食品・飲料政策・法律・規制味の素社長に中村氏、藤江氏は体調不良で交代日本食品食品・飲料米国産の酒撤去へ、カナダ各州で反発広がるカナダ食品貿易食品・飲料政策・法律・規制小売り外食・飲食各国・地域のトップ記事シンガポール24年の設備投資135億Ｓドル経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターバイオ設備投資更新中国春節８連休の旅行市場堅調PICK UP観光統計その他サービス陸運海運空運観光娯楽社会一般文化・宗教小売り外食・飲食香港啓徳体育園、３月１日に開業PICK UP経済マクロ経済建設・プラント娯楽スポーツイベント各国・地域のトップ記事一覧へ