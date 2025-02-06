タイ、エタン輸入拡大で対米貿易黒字を削減

タイタイ、エタン輸入拡大で対米貿易黒字を削減資源国・地域タイ業種資源関連タグタイ米国石油・石炭・ガス貿易関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後米中が首脳協議へ調整、トランプ氏「急がない」中国経済貿易医薬品政策・法律・規制外交車部品香港系企業と契約解除か、パナマ運河管理香港運輸海運政治一般中国、パナマ巡り米に抗議香港運輸海運政治一般政策・法律・規制東元電機、トランプ関税に「不確実性高い」台湾電機貿易電機政策・法律・規制トランプ関税が鉄鋼業に影響、中鋼董事長台湾鉄鋼貿易鉄鋼・金属政策・法律・規制財務省、トランプ関税への対応策を準備タイ経済貿易金融一般政策・法律・規制タイの最新ニュース国道226号の拡幅完了、東北下部の交通改善タイ運輸インフラ建設・プラント陸運24年のＦＤＩ申請25％増、シンガポール１位タイ経済マクロ経済統計設備投資緬向け送電停止、犯罪組織への影響は軽微かタイ公益ＩＴ一般電力・ガス・水道社会一般事件政治一般外交NEW各国・地域のトップ記事シンガポール24年の設備投資135億Ｓドル経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターバイオ設備投資更新中国春節８連休の旅行市場堅調PICK UP観光統計その他サービス陸運海運空運観光娯楽社会一般文化・宗教小売り外食・飲食香港啓徳体育園、３月１日に開業PICK UP経済マクロ経済建設・プラント娯楽スポーツイベント各国・地域のトップ記事一覧へ