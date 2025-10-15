【新・知財最前線は今】韓国がＧＩＩでアジア地域１位獲得

韓国【新・知財最前線は今】韓国がＧＩＩでアジア地域１位獲得経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済関連トピックス・特集・連載どうなる韓国？ ―新・知財最前線は今ＧＤＰ【新・知財最前線は今】韓国がＧＩＩでアジア地域１位獲得韓国経済マクロ経済NEW「上位中所得国」入り達成、政治報告案ベトナム政治マクロ経済社会一般政治一般NEW７～９月のＧＤＰ成長率2.9％ ２年ぶり低水準、通年は３％前後シンガポール経済マクロ経済統計NEW29年までに優先50都市開発、公事省が行程表インドネシア経済マクロ経済インフラ政策・法律・規制財政NEW家計債務縮小に注力、新中銀総裁が初会見タイ経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制家計債務、６月末時点で1.67兆リンギにマレーシア金融統計金融一般どうなる韓国？ ―新・知財最前線は今【新・知財最前線は今】韓国がＧＩＩでアジア地域１位獲得韓国経済マクロ経済NEW【新・知財最前線は今】スタートアップの資金獲得と知財の関係韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】ＷＩＰＯグローバルアワードを韓国スタートアップ企業の「コードグリム」が受賞！韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】知的財産権を有する企業の売上高韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】韓国特許庁「発明の日60周年記念パンカー」全国ツアーイベントを実施韓国経済マクロ経済【新・知財最前線は今】稼げる特許「名品特許」の重要性韓国経済マクロ経済韓国の最新ニュース９月の輸入車販売32.2％増、テスラが首位韓国車両統計自動車ＥＶ累計登録台数、82万台で前年比29％増韓国車両統計自動車ハンファトタルが保守完了、環境燃料投入へ韓国化学化学一般石油・石炭・ガス各国・地域のトップ記事香港観光公害の対策強化へPICK UP観光観光社会一般環境政策・法律・規制NEW中国９月の新車販売は14.9％増PICK UP車両貿易統計自動車NEW台湾エヌビディアが補償金負担かPICK UP建設ＩＴ一般電子・コンピューター保険不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ