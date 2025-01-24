日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月23日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月23日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年01月23日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月22日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月22日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月21日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月21日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース日産、米工場で小型ＥＶの生産断念米国車両自動車更新アマゾン、配送切り替えでケベック州から撤退へカナダ運輸自動車倉庫雇用・労務NEWＡＩ巨額投資に疑問、マスク氏「実際お金ない」米国ＩＴＩＴ一般金融一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国低空経済を新たな起爆剤にPICK UP独自運輸マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制NEW香港出入境ピークは31日と２日PICK UP観光陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW台湾３業種の売上高が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計決算卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ