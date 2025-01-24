日本【マーケット情報】商品市況（2025年01月23日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月23日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年01月23日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月22日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月22日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月21日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月21日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース24年貿易赤字44％減の5.3兆円、輸出過去最大日本経済貿易統計自動車電子・コンピューターNEWサムスン、ＡＩ機能高めた新型スマホ投入米国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料NEW不法移民の摘発「開始」、米国境警備責任者米国社会社会一般文化・宗教政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国低空経済を新たな起爆剤にPICK UP独自運輸マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制NEW香港出入境ピークは31日と２日PICK UP観光陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW台湾３業種の売上高が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計決算卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ