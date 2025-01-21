台湾「楽観度」38四半期ぶり高水準企業の景況感、「横ばい」が拡大PICK UP経済国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務貿易統計寧波舟山港の貨物取扱量、16年連続世界一中国浙江運輸貿易統計陸運海運遼寧のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済貿易統計24年造船世界シェア、中国は２年連続５割超中国製造貿易統計その他製造海運10～12月の失業率3.1％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務24年輸出額の対中国・香港比、31.7％に縮小台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター鉄鋼・金属その他製造機械「楽観度」38四半期ぶり高水準 企業の景況感、「横ばい」が拡大台湾経済マクロ経済統計雇用・労務台湾の最新ニュースＴＳＭＣ、中科と南科の一部工場で従業員避難台湾社会ＩＴ一般電子・コンピューター社会一般災害NEW陸委会、窓口機関の協議呼びかけ＝団体旅行巡り台湾観光観光政策・法律・規制その他のニュース（20日付）台湾経済マクロ経済各国・地域のトップ記事シンガポールヴィーナエナジー、滋賀の太陽光発電所稼働PICK UP公益電力・ガス・水道更新香港大学生狙う詐欺、被害15億円PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制台湾「楽観度」38四半期ぶり高水準PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事一覧へ