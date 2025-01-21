貴州省のＧＤＰ、24年は5.3％成長

中国貴州貴州省のＧＤＰ、24年は5.3％成長経済国・地域中国貴州業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＧＤＰ重慶市のＧＤＰ、24年は5.7％成長中国重慶経済マクロ経済統計政策・法律・規制貴州省のＧＤＰ、24年は5.3％成長中国貴州経済マクロ経済統計江西のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標達成中国江西経済マクロ経済統計雲南の24年ＧＤＰ、3.3％成長＝目標下回る中国雲南経済マクロ経済統計山東のＧＤＰ、24年は5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済統計遼寧のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済貿易統計自動車統計24年の都市別新車販売、成都が首位に中国車両統計自動車政策・法律・規制貴州省のＧＤＰ、24年は5.3％成長中国貴州経済マクロ経済統計重慶市のＧＤＰ、24年は5.7％成長中国重慶経済マクロ経済統計政策・法律・規制江西のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標達成中国江西経済マクロ経済統計24年の自動車産業、生産・販売が減少韓国車両貿易統計自動車12月の産業景況感、３カ月ぶりの下落タイ経済マクロ経済統計中国の最新ニュース玩具の壽屋、上海で中国１号店オープン中国上海商業その他製造小売り更新テイクオフ：「歩けるＥＣプラットフ…中国社会社会一般江西のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標達成中国江西経済マクロ経済統計各国・地域のトップ記事シンガポールヴィーナエナジー、滋賀の太陽光発電所稼働PICK UP公益電力・ガス・水道更新香港大学生狙う詐欺、被害15億円PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制台湾「楽観度」38四半期ぶり高水準PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事一覧へ