24年のＧＤＰ成長率5.0％

中国24年のＧＤＰ成長率5.0％政府目標達成、４Ｑに加速PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機その他製造不動産建設・プラント小売りその他サービスマクロ経済統計貿易財政政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後米国でＴｉｋＴｏｋサービス停止、規制新法発効中国北京ＩＴＩＴ一般その他サービス社会一般NEW24年のＧＤＰ成長率5.0％ 政府目標達成、４Ｑに加速中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW米中電話会談＝習氏、台湾や関税けん制台湾政治政治一般外交NEW台湾統一は半導体が狙い＝ペンス氏、中国に懸念台湾政治政治一般外交NEWトランプ政権発足を警戒、ＡＳＥＡＮ外相会議マレーシア政治政治一般外交NEW次期米政権に敬意要求、ＡＳＥＡＮ外相マレーシア政治政治一般外交NEWＣＰＩ24年のＧＤＰ成長率5.0％ 政府目標達成、４Ｑに加速中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW25年の日系昇給率19.5％予測 ＮＮＡ調査、物価高など押し上げミャンマー経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEW日系昇給率、25年は4.3％ 前年実績と同水準の見通し＝ＮＮＡマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW広東省、25年の経済成長目標「５％前後」中国広東経済マクロ経済統計政策・法律・規制湖北のＧＤＰ、25年目標は「６％前後」中国湖北経済マクロ経済統計自動車ＧＤＰ24年のＧＤＰ成長率5.0％、政府目標達成中国経済マクロ経済統計NEW24年のＧＤＰ成長率5.0％ 政府目標達成、４Ｑに加速中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEWＩＭＦ、25年の中国成長4.6％に上方修正中国経済マクロ経済NEWホーチミンＧＤＰ、7.2％増 24年伸び加速、ハノイは6.5％ベトナム経済マクロ経済NEW24年のＧＤＰ成長率5.1％、統計局見込みマレーシア経済マクロ経済統計NEW世銀、25年のＧＤＰ成長率5.1％予測を維持インドネシア経済マクロ経済統計NEW自動車統計新エネ車の保有、24年末に3000万台突破中国車両統計自動車二輪車NEW車の補助金策、今年1500万台以上が享受か中国車両統計自動車政策・法律・規制財政NEW10～12月の設備稼働率76.2％、上昇続く中国経済マクロ経済統計NEW青島の輸出、24年は初の5000億元突破中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW12月の経済指標、小売売上高の伸び回復中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料鉄鋼・金属その他製造精密機器ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW24年のＧＤＰ成長率5.0％ 政府目標達成、４Ｑに加速中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW貿易統計青島の輸出、24年は初の5000億元突破中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW深センの輸出額、24年は15％増＝過去最高中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW12月のエネルギー生産、原炭は4.2％増中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW24年のＧＤＰ成長率5.0％ 政府目標達成、４Ｑに加速中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW12月の輸出6.6％増、同月最高を更新韓国経済マクロ経済貿易統計NEW25年の日系昇給率19.5％予測 ＮＮＡ調査、物価高など押し上げミャンマー経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国の最新ニュースＺＡＣＲＯＳ、無錫に液体容器子会社中国江蘇化学化学一般その他製造設備投資建設・プラントNEW上海市、サービス貿易を2600億ドル規模に中国上海経済貿易ＩＴ一般その他サービス政策・法律・規制NEWテイクオフ：「歩けるＥＣプラットフ…中国社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港香港伝統「竹の足場」に逆風PICK UP建設不動産建設・プラント文化・宗教政策・法律・規制NEWミャンマー25年の日系昇給率19.5％予測PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国24年のＧＤＰ成長率5.0％PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ