新エネ車の保有、24年末に3000万台突破

中国新エネ車の保有、24年末に3000万台突破車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略新エネ車の保有、24年末に3000万台突破中国車両統計自動車二輪車NEW電気自動車の登録台数、24年は7.2倍カンボジア車両統計自動車二輪車電機NEWカーオブザイヤー、24年はＢＹＤ「シール」マレーシア車両自動車環境イベントNEWＥＶ中心の中国勢に勢い 自動車展示会、日系はＨＶ軸シンガポール車両自動車電機イベントNEW中国ＥＶナタ、ブカシ市にディーラー開所インドネシア車両自動車電機NEWＥＶの大衆モデル化、急加速 スズキ初参入、車の国際展示会インド車両自動車二輪車石油・石炭・ガス建設・プラント環境イベント車部品NEW自動車統計新エネ車の保有、24年末に3000万台突破中国車両統計自動車二輪車NEW車の補助金策、今年1500万台以上が享受か中国車両統計自動車政策・法律・規制財政NEW10～12月の設備稼働率76.2％、上昇続く中国経済マクロ経済統計NEW青島の輸出、24年は初の5000億元突破中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW12月の経済指標、小売売上高の伸び回復中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料鉄鋼・金属その他製造精密機器ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW24年のＧＤＰ成長率5.0％ 政府目標達成、４Ｑに加速中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW中国の最新ニュース24年の可処分所得、５％増の4.1万元中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW「ゆとり教育」推進、学習の質の向上目指す中国社会社会一般教育政策・法律・規制NEWＩＭＦ、25年の中国成長4.6％に上方修正中国経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事香港香港伝統「竹の足場」に逆風PICK UP建設不動産建設・プラント文化・宗教政策・法律・規制NEWミャンマー25年の日系昇給率19.5％予測PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国24年のＧＤＰ成長率5.0％PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ