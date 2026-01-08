広汽集団と華為終端、先端分野で提携

中国広東広汽集団と華為終端、先端分野で提携車両国・地域中国広東業種車両関連タグ中国自動車車部品ＩＴ一般電子・コンピューター通信関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略千里科技の25年販売10万台、２年連続プラス中国重慶車両統計自動車賽力斯の25年販売は52万台、２年連続プラス中国重慶車両統計自動車一汽集団の25年販売は330万台、目標未達中国吉林車両統計自動車ＢＹＤの王朝ブランド、25年販売は10％減中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般設備投資広汽集団と華為終端、先端分野で提携中国広東車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信車部品小鵬汽車、中東・アフリカの市場開拓を強化中国広東車両貿易自動車車部品中国の最新ニュース大規模グリーンメタノール工場、上海で稼働中国上海化学化学一般バイオ電力・ガス・水道建設・プラント海運環境NEW陝文投集団、陝西でショート動画拠点稼働中国陝西媒体ＩＴ一般娯楽メディア政策・法律・規制NEW福建のショウ州原発、２号機が商業運転開始中国福建公益電力・ガス・水道建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事香港宏福苑管理組合の解散を承認、土審処PICK UP社会不動産建設・プラント社会一般事件政策・法律・規制災害NEW台湾エヌビディア、Ｈ200需要「極めて強い」PICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW韓国輸出が初の７千億ドル突破PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ