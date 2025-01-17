日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月16日時点）金融国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月16日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月16日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月15日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月15日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月14日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月14日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月14日時点）日本金融マクロ経済金融一般着色料「赤色３号」使用禁止、日本は漬物に利用米国食品食品・飲料医薬品環境政策・法律・規制関税徴収へ「外国歳入庁」、就任初日創設米国経済貿易政策・法律・規制財政各国・地域のトップ記事中国消費者の価格感度高まるPICK UP食品食品・飲料社会一般更新香港財政赤字の削減議論が活発化PICK UP経済マクロ経済陸運観光娯楽社会一般雇用・労務政策・法律・規制財政台湾ＴＳＭＣ、24～26％増収予想PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資各国・地域のトップ記事一覧へ