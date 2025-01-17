日本【マーケット情報】商品市況（2025年01月16日午前時点）金融国・地域日本業種金融関連タグ日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月16日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月16日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月15日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月15日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月14日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月14日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュースみずほがサウジ政府と覚書、日本企業の進出支援中東金融石油・石炭・ガス金融一般外国攻撃説の可能性低い、ハバナ症候群米国社会ＩＴ一般保健医療社会一般軍事外交中国「最も危険な敵」、台湾懸念＝国務長官候補米国政治ＩＴ一般軍事外交各国・地域のトップ記事中国消費者の価格感度高まるPICK UP食品食品・飲料社会一般更新香港財政赤字の削減議論が活発化PICK UP経済マクロ経済陸運観光娯楽社会一般雇用・労務政策・法律・規制財政台湾ＴＳＭＣ、24～26％増収予想PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資各国・地域のトップ記事一覧へ