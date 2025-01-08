牛ふん由来バイオガスに本腰

インド牛ふん由来バイオガスに本腰スズキ、技術の新興国展開に期待PICK UP車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド日本自動車石油・石炭・ガス関連トピックス・特集・連載アジアで進む脱炭素アジアで進む脱炭素牛ふん由来バイオガスに本腰 スズキ、技術の新興国展開に期待インド車両自動車石油・石炭・ガスNEW三菱ＵＦＪ銀、越で初の脱炭素支援ローンベトナム金融金融一般倉庫陸運海運ゼロボード、地場ＥＳＧコンサルと提携覚書ベトナム経済マクロ経済ＩＴ一般環境脱炭素化へ官民が協業模索 ＪＣＭ活用も、カーボン国際会議インドネシア経済マクロ経済環境政策・法律・規制アスエネの排出量クラウド、ＳＭＢＣが導入インドネシアＩＴＩＴ一般金融一般環境原発の発電能力6500万ｋＷへ、建設推進で中国公益石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資建設・プラント環境政策・法律・規制インドの最新ニュース北部連邦直轄地の２鉱区、リチウム探査検討インド資源鉄鋼・金属鉱業政策・法律・規制NEW電子たばこの輸入が禁止、公衆衛生保護でバングラデシュ経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEWＢＭＷ、24年のインド販売台数が過去最多インド車両自動車各国・地域のトップ記事中国車販売目標達成が３割止まりPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港西九文化区に住宅2000戸建設PICK UP建設不動産建設・プラント観光文化・宗教政策・法律・規制NEW台湾12月輸出額は２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ