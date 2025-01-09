日本【マーケット情報】商品市況（2025年01月08日午前時点）金融国・地域日本業種金融関連タグ日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年01月09日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月08日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月08日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月07日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月07日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月06日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース【年始特集】業績見通し、回復は限定的 24年下半期、増収増益は25％アジア経済マクロ経済統計【年始特集】最大リスクは今年も消費低迷 ２位は国際情勢、為替にも警戒アジア経済マクロ経済貿易金融一般政治一般政策・法律・規制選挙外交グリーンランド購入意欲、関税圧力＝トランプ氏米国政治貿易インフラ海運政治一般政策・法律・規制軍事外交各国・地域のトップ記事シンガポール【年始インタビュー】米中経済動向の影響大独自PICK UP経済マクロ経済更新香港サイバー安保法案、立法会で審議開始PICK UPＩＴＩＴ一般通信インフラ社会一般政策・法律・規制台湾聯発科技、エヌビディアとＳｏＣ共同設計PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター各国・地域のトップ記事一覧へ