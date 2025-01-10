ベトナム【新春インタビュー】許認可停滞、解消に期待政策対話を継続、ＨＣＭ商工会独自PICK UP経済国・地域ベトナム業種経済関連タグ中国台湾韓国ベトナム日本米国保健医療医薬品精密機器機械不動産陸運電力・ガス・水道その他サービスマクロ経済政策・法律・規制インフラ環境設備投資事件教育関連トピックス・特集・連載2025年 ベトナム年始インタビュー 2025年 ベトナム年始インタビュー 【新春インタビュー】許認可停滞、解消に期待 政策対話を継続、ＨＣＭ商工会ベトナム経済マクロ経済保健医療医薬品精密機器機械インフラ電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産陸運教育環境事件政策・法律・規制【新春インタビュー】省庁再編、外資窓口維持を 政府に要請、日本商工会・武藤氏ベトナム経済政策・法律・規制ベトナムの最新ニュースノバとチュンナム、正常に債務返済＝軍隊銀ベトナム金融電力・ガス・水道金融一般不動産原発建設指導委を設置、計画が再始動ベトナム公益インフラ電力・ガス・水道交通違反の罰則強化、運転マナーが劇的改善ベトナム運輸自動車陸運社会一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポール企業向け研修リスキル、支店を設立日系企業進出PICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEWミャンマーＥＶ登録台数６千台超、前年比３倍にPICK UP車両統計自動車電機中国盛り上がる冬スポーツに商機独自PICK UP製造その他製造その他サービス建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ