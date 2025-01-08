アジア【月次リポート】自動車ニュース（24年12月）ホンダと日産が経営統合、協議を開始車両NEW国・地域アジア業種車両関連タグ中国韓国タイベトナムミャンマーマレーシアインドネシアインド日本米国欧州自動車関連トピックス・特集・連載自動車ニュースの月次リポート自動車ニュースの月次リポート【月次リポート】自動車ニュース（24年12月） ホンダと日産が経営統合、協議を開始アジア車両自動車NEW【月次リポート】自動車ニュース（24年11月） 米・トランプ前大統領が再選、高関税打ち出すアジア車両自動車政治一般外交【月次リポート】自動車ニュース（24年10月） 現代自、ＦＣＶのコンセプトカー初公開アジア車両自動車二輪車【月次リポート】自動車ニュース（24年９月） 五菱汽車、ＡＳＥＡＮ戦略を発表アジア車両自動車【月次リポート】自動車ニュース（24年８月） ＶＷが次世代ＥＶ生産を延期、独工場は一部閉鎖へアジア車両自動車二輪車【月次リポート】自動車ニュース（24年７月） ホンダ四輪、中国・タイの生産能力削減アジア車両自動車日本の最新ニュース【マーケット情報】商品市況（2025年01月08日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW輸入関税は特定分野のみ、次期政権が検討＝報道米国経済貿易食品・飲料政策・法律・規制NEW海底ケーブル損傷、中国人乗船の貨物船関与か台湾ＩＴ通信事件軍事NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー24年は避難民94万人増、今年は停戦模索もPICK UP社会統計社会一般軍事NEW日本【年始特集】最大リスクは今年も消費低迷独自PICK UP経済マクロ経済貿易金融一般政治一般政策・法律・規制選挙外交NEW中国車の価格競争続く、30社超が春節前に販促車両自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ