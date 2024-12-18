【ズーム産業】第12回 24年フィリピン産業を振り返る

フィリピン【ズーム産業】第12回 24年フィリピン産業を振り返る経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン農林・水産ＩＴ一般電力・ガス・水道その他サービスマクロ経済統計政策・法律・規制インフラ環境関連トピックス・特集・連載ズーム産業ＧＤＰ対モンゴル貿易、27年までに150億円目指すタイ経済マクロ経済貿易外交NEW24年ＧＤＰ成長率は７％超に、計画投資省ベトナム経済マクロ経済統計NEWハノイの2050年計画を承認、首相ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制NEWプラスワン投資がけん引 資金需要に底堅さ、みずほ片山氏ベトナム金融マクロ経済金融一般NEW増税対象詳細、依然公表なく ＶＡＴ、景気対策効果は短期的かインドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW【ズーム産業】第12回 24年フィリピン産業を振り返るフィリピン経済マクロ経済統計ＩＴ一般農林・水産インフラ電力・ガス・水道その他サービス環境政策・法律・規制NEWズーム産業【ズーム産業】第12回 24年フィリピン産業を振り返るフィリピン経済マクロ経済統計ＩＴ一般農林・水産インフラ電力・ガス・水道その他サービス環境政策・法律・規制NEW【ズーム産業】第11回 政府のインフラ開発フィリピン経済マクロ経済インフラ設備投資政策・法律・規制財政災害【ズーム産業】第10回 持続可能な金融フィリピン経済マクロ経済環境政策・法律・規制【ズーム産業】第９回 東南アの脱炭素に向けた政策フィリピン経済マクロ経済石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制【ズーム産業】第８回 ＡＳＥＡＮのスタートアップ政策フィリピン経済マクロ経済ＩＴ一般政策・法律・規制【ズーム産業】第７回 バッテリー関連産業の動向フィリピン製造マクロ経済自動車二輪車その他製造鉱業インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制フィリピンの最新ニュースＪＧサミット、石化プラントを一時停止かフィリピン化学決算化学一般NEW大統領、米半導体産業協会と面会フィリピンＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW建設ＥＥＩ、子会社事業拡大に39億ペソフィリピン建設電力・ガス・水道不動産建設・プラント環境各国・地域のトップ記事ミャンマーヤンゴン年越し、日常に回帰独自PICK UP社会観光娯楽社会一般イベント政治一般選挙小売りNEW中国中古ブランド品の人気高まるPICK UP商業マクロ経済統計繊維宝石・宝飾品観光小売りNEW香港ＬＲＴでマカオ社会に貢献独自PICK UP運輸電機その他製造機械インフラ建設・プラント陸運社会一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ