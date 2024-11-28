中国【家電ＩＴ白書】聯想集団（レノボ）ＰＣ世界最大手、ＡＩ注力姿勢鮮明ＩＴNEW国・地域中国業種ＩＴ関連タグ中国ＩＴ一般電子・コンピューター関連トピックス・特集・連載中国家電・ＩＴ企業白書2024中国家電・ＩＴ企業白書2024【家電ＩＴ白書】聯想集団（レノボ） ＰＣ世界最大手、ＡＩ注力姿勢鮮明中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW【家電ＩＴ白書】京東集団（ＪＤドット・コム） ＥＣ最大手、売上高１兆元から拡大中国ＩＴＩＴ一般その他サービス陸運海運空運小売り【家電ＩＴ白書】海爾集団（ハイアール） 家電の巨頭、海外注力姿勢が鮮明中国電機決算ＩＴ一般電機中国の最新ニュース広汽埃安、タイでＮＥＶ関連の人材育成拠点中国広東車両自動車ＩＴ一般教育NEW大学院受験者が２年連続減少、就職厳しく中国社会社会一般教育雇用・労務NEW女性衣類のＥＣ販売、返品率が過去最高中国商業繊維卸売り陸運海運空運社会一般小売りNEW各国・地域のトップ記事香港空港管理局が珠海空港に出資PICK UP運輸インフラ空運政策・法律・規制NEW台湾みずほ銀と経済部が投資会議PICK UP経済マクロ経済自動車ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般NEW韓国ビール市場で広がる健康志向PICK UP食品食品・飲料NEW各国・地域のトップ記事一覧へ