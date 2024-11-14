インフレで市民の消費慎重

ベトナムインフレで市民の消費慎重必需品優先、ＳＮＳ多用の傾向もPICK UP経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム小売りマクロ経済統計社会一般ＣＰＩ11月ＣＰＩ上昇率2.08％、４カ月ぶり拡大台湾経済マクロ経済統計NEW11月のＣＰＩ上昇率、８カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済統計NEWインフレで市民の消費慎重 必需品優先、ＳＮＳ多用の傾向もベトナム経済マクロ経済統計社会一般小売りNEW下位所得層の物価、11月2.9％上昇に鈍化フィリピン経済マクロ経済統計NEW消費者物価、11月2.5％上昇 ２カ月連続で加速、利下げ慎重にフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第15回＞トランプ関税発言で豪ドル急落オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制ベトナムの最新ニュースフォック副首相、企業刷新委の委員長に就任ベトナム政治政治一般NEW水産ＩＤＩ、アジア太平洋で初の環境債発行ベトナム農水農林・水産金融一般証券NEWマサン、英国の急速充電企業の株買い増しへベトナム製造その他製造鉱業NEW各国・地域のトップ記事中国冬到来でスキー人気鮮明PICK UP観光統計設備投資その他サービス観光娯楽スポーツ政策・法律・規制NEW香港行政長官が２閣僚を交代PICK UP政治倉庫陸運海運空運観光スポーツ文化・宗教政治一般政策・法律・規制NEW台湾韓国の戒厳令、台湾でも関心PICK UP政治ＩＴ一般電子・コンピューター政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ