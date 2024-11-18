大手企業で広がる再雇用

韓国大手企業で広がる再雇用定年延長の代替、年功序列が影響PICK UP経済更新国・地域韓国業種経済関連タグ韓国自動車マクロ経済雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報大手企業で広がる再雇用 定年延長の代替、年功序列が影響韓国経済マクロ経済自動車雇用・労務更新ビサヤ東部の最低賃金、30ペソ引き上げフィリピン経済雇用・労務政策・法律・規制NEW昨年度の給与上昇職、エンジニアや電気技師オーストラリア経済統計インフラ建設・プラント雇用・労務豪３Ｑ賃金上昇率、3.5％に鈍化 １年ぶり４％割れオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務豪賃金上昇率は急速に鈍化か、凍結の企業もオーストラリア経済社会一般雇用・労務９月の平均経常性賃金、前年同月比3.22％増台湾経済マクロ経済統計雇用・労務韓国の最新ニュースヤング・若者ケアラー、政府が初調査へ韓国社会統計社会一般政策・法律・規制ＨＭＭの３Ｑ営業益、運賃上昇で19倍に韓国運輸決算海運現代建設、サウジ送電線路建設を受注韓国建設電力・ガス・水道建設・プラント各国・地域のトップ記事香港24年成長率予測、2.5％に修正PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光小売りNEWミャンマー灯祭りに光と影、寄付に行列独自PICK UP経済マクロ経済金融一般社会一般イベント文化・宗教NEW中国電動車の「智能化」競うPICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターイベントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ