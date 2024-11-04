廃棄物からバイオ炭を生産、日系新興が計画

インドネシア廃棄物からバイオ炭を生産、日系新興が計画経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア日本マクロ経済環境社会一般関連トピックス・特集・連載アジアで進む脱炭素アジアで進む脱炭素廃棄物からバイオ炭を生産、日系新興が計画インドネシア経済マクロ経済社会一般環境NEWグリーン社会の実現へ、上海が３カ年計画中国上海経済マクロ経済自動車石油・石炭・ガス電力・ガス・水道建設・プラント陸運海運環境政策・法律・規制再生エネへの移行に全力、政府が指導意見中国公益石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道建設・プラント環境政策・法律・規制エネ市場監督庁、ＵＡＥ原子力公社と提携シンガポール公益電力・ガス・水道水素投資、課題多いが日本の関心高い＝資源相オーストラリア資源貿易化学一般石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制商船三井子会社、新型電池開発社と提携シンガポール運輸ベンチャーその他製造倉庫海運環境インドネシアの最新ニュース為替参照１万5705ルピア、株価は反発インドネシア金融金融一般証券電動バイク普及台数、年内に20万台も＝協会インドネシア車両統計二輪車電機政策・法律・規制財政日インドネシア外相が電話会談、連携確認インドネシア政治政治一般外交各国・地域のトップ記事香港高度人材の誘致制度を改善PICK UP経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEWミャンマーＰＭＩ、４カ月連続で悲観圏PICK UP経済マクロ経済統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般NEW中国地方ＧＤＰに改善傾向PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ