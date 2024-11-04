70年までに気候変動でＧＤＰ24.7％逸失

インド70年までに気候変動でＧＤＰ24.7％逸失経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済ＧＤＰ地方ＧＤＰに改善傾向 24年１～９月、財消費は低迷中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW気候変動のＧＤＰ損失18％、70年までにフィリピン経済マクロ経済統計環境NEW70年までに気候変動でＧＤＰ24.7％逸失インド経済マクロ経済NEWＢＲＩＣＳの輸出シェア、26年までにＧ７超えインド経済マクロ経済貿易NEW山西のＧＤＰ、１～９月は1.8％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計黒竜江のＧＤＰ、１～９月は2.3％成長中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計インドの最新ニュースＢＲＩＣＳの輸出シェア、26年までにＧ７超えインド経済マクロ経済貿易NEWＡＭグリーン、ベルギー社に電解槽を発注インド製造その他製造環境ハイテクパーク事業、印企業撤退で工事中断バングラデシュ建設建設・プラント各国・地域のトップ記事香港高度人材の誘致制度を改善PICK UP経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEWミャンマーＰＭＩ、４カ月連続で悲観圏PICK UP経済マクロ経済統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般NEW中国地方ＧＤＰに改善傾向PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ