財政赤字対ＧＤＰ比３％台に

マレーシア財政赤字対ＧＤＰ比３％台に25年度予算案、ＳＳＴ対象拡大へPICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済財政政策・法律・規制ＣＰＩ７～９月ＧＤＰ4.6％成長 ２季連続で減速、改善兆しも中国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW食料品が10～50％値上がり、消費者に不安ベトナム食品マクロ経済食品・飲料農林・水産電力・ガス・水道社会一般NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEW財政赤字対ＧＤＰ比３％台に 25年度予算案、ＳＳＴ対象拡大へマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW天津のＣＰＩ、９月は0.2％上昇中国天津経済マクロ経済統計財務相、利下げでもインフレ目標引上げ要求タイ経済マクロ経済財政ＧＤＰ７～９月ＧＤＰ、成長率4.6％中国経済マクロ経済NEW７～９月ＧＤＰ4.6％成長 ２季連続で減速、改善兆しも中国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW甘味飲料への特別課税、ＧＤＰ0.44％下押しベトナム経済マクロ経済食品・飲料政策・法律・規制財政NEW財政赤字対ＧＤＰ比３％台に 25年度予算案、ＳＳＴ対象拡大へマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEW24年の経済成長率、最大5.3％の予想＝首相マレーシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW失業率９月経済統計、小売売上高の伸び拡大中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械インフラその他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW７～９月の失業率3.0％、７期連続香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW財政赤字対ＧＤＰ比３％台に 25年度予算案、ＳＳＴ対象拡大へマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEWＮＺ経済、来年まで低迷見込み＝コンサル社ニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEWＶＩＣ州経済が他州に後れ、雇用や住宅などオーストラリア経済マクロ経済不動産建設・プラント雇用・労務NEW豪９月失業率、横ばいの4.1％ 就業者数1450万人以上と底堅くオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務各国・地域のトップ記事香港中小企業の資金繰り改善へPICK UP金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEWミャンマー節目の灯祭り、国内客に依存独自PICK UP観光統計陸運空運観光政治一般NEW中国７～９月ＧＤＰ4.6％成長PICK UP経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ