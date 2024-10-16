図面管理の新興企業、現法設立で営業強化

ベトナム図面管理の新興企業、現法設立で営業強化日系企業進出独自ＩＴNEW国・地域ベトナム業種ＩＴ関連タグベトナム日本機械その他製造ＩＴ一般関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向図面管理の新興企業、現法設立で営業強化ベトナムＩＴＩＴ一般その他製造機械NEWサマイデンと中電工、太陽光の合弁契約マレーシア公益電力・ガス・水道NEW長谷川香料、浙江に製販子会社中国浙江製造食品・飲料化学一般その他製造設備投資テクマトリックス、地場同業を買収マレーシアＩＴＩＴ一般通信証券長谷川香料、工場新設へ現法増資マレーシア食品食品・飲料設備投資TOKYO BASE、ハイエンド店を尖沙咀に再出店香港商業繊維小売り各国・地域のトップ記事ミャンマー在留外国人数、３カ国に勢いPICK UP経済マクロ経済統計教育雇用・労務政策・法律・規制外交NEW中国地方就職を選ぶ新卒増加PICK UP経済マクロ経済統計その他サービス社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港相次ぐ不正留学で本土と連携PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ