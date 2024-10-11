〔のぞき見〕退職年齢引き上げ、７割が検討

台湾〔のぞき見〕退職年齢引き上げ、７割が検討社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾統計雇用・労務社会一般関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報〔のぞき見〕退職年齢引き上げ、７割が検討台湾社会統計社会一般雇用・労務NEW地域別の最賃導入を提案、華人商議所マレーシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制財政民間企業の最低賃金、250万キープに引上げラオス経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制労組、20歳以下労働者の賃上げを政府に要求オーストラリア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制中部ルソンなど３地域、最低賃金引き上げフィリピン経済雇用・労務政策・法律・規制７月平均賃金、7.4％増の425.7万ウォン韓国経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事中国中小企業の景況感が落ち込みPICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般その他製造設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW台湾「中国に台湾代表する権利ない」PICK UP政治マクロ経済政治一般外交NEW韓国菓子輸出16％増で過去最高にPICK UP食品食品・飲料小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ