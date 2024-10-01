ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月）８％減、主要３市場でマイナス車両NEW国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計９月の輸出7.5％増 半導体好調、12カ月連続プラス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW７月平均賃金、7.4％増の425.7万ウォン韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW１～８月のＦＤＩ認可、52％増の4421億円タイ経済マクロ経済統計NEW投資委員会、製造など８事業を認可ミャンマー経済マクロ経済統計設備投資NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月） ８％減、主要３市場でマイナスASEAN車両統計自動車NEW【月次リポート】フィリピン（９月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造電力・ガス・水道金融一般証券環境雇用・労務政策・法律・規制NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月） ８％減、主要３市場でマイナスASEAN車両統計自動車NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（７月） ６カ国全てで前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月） 主要６カ国全てで前年上回るシンガポール経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（７月） １％減、主要２市場の不振続くシンガポール車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（６月） ３カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易